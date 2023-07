1 Elektro-Würtele eröffnet seinen neuen Markenstore am altbekannten Standort in Baltmannsweiler. Foto: electroplus Elektro-Würtele

Manuel Würtele stellt seinen Elektrofachhandel an der Silcherstraße in Baltmannsweiler neu auf. Der findige Unternehmer hat seinen Traditionsbetrieb fit für die Zukunft gemacht – mit modernisierten Räumen, neuer Homepage und bald schon einem Onlineshop.















Wer in der Metropolregion Stuttgart in einer 6000 Einwohner zählenden Gemeinde wie Baltmannsweiler erfolgreich Handel treiben will, braucht neben wachem Unternehmergeist und fachlicher Kompetenz auch ein konkurrenzfähiges Konzept. So wie Manuel Würtele. Der Inhaber des Elektrofachgeschäftes Würtele setzt in seinem Betrieb im Kreis Esslingen das Markenstore Konzept „electroplus“ um, welches bundesweit bereits an 70 Standorten erfolgreich ist.

Familienunternehmen: Das Elektrofachgeschäft für Haushaltswaren und Hausgeräte

Nach seiner Entscheidung für den Wechsel zum neuen Konzeptgeber EK Retail, einer europaweit aufgestellten Handelsgruppe mit Hauptsitz in Bielefeld, hat Manuel Würtele sein Unternehmen neu aufgestellt. Alles in enger Zusammenarbeit mit dem electroplus-Team aus Ostwestfalen. Es folgte der größte Umbau in der Firmengeschichte von Elektro-Würtele zum Markenstore electroplus Elektro-Würtele und die Spezialisierung auf hochwertige Hausgeräte und Haushaltswaren. „Wir setzen von jeher auf langlebige Markenprodukte in Verbindung mit erstklassigem Service. Denn Qualität hat immer Konjunktur“, bringt Manuel Würtele die Philosophie des 1949 gegründeten Familienunternehmens auf den Punkt.

Das neue Konzept: Fachgeschäft und Online-Handel

Bei Elektro-Würtele in Baltmannsweiler werden auf 400 perfekt durchgeplanten Quadratmetern Qualitäts-Produkte von Top-Marken aus den Bereichen Großgeräte, Kleingeräte und Küchenmodernisierung sowie ausgewählte Haushaltswaren präsentiert. Die Hausgeräte-Sortimente sind in Themeninseln wie Backen, Kochen, Spülen, Kühlen oder Waschen und Trocknen gegliedert. Die Elektro-Kleingeräte nach Themenschwerpunkten wie Küche und Haushalt oder Kaffeezeit geordnet. Damit die Kunden sofort den bestmöglichen Überblick haben und beim Einkauf ohne langes Suchen fündig werden.

Ab Herbst erweitert das Traditionsunternehmen sein Fachgeschäft um eine Haushaltswarenabteilung, in der Töpfe, Pfannen und Küchenhelfer fürs schönere Kochen zuhause erworben werden können.

Wer ein Geschenk oder aktuelle Ware der Saison sucht, wird im Kiosk-Bereich fündig.

Miele, Liebherr, Jura und WMF – große Auswahl im gehobenen Segment

Sichtbares Zeichen für die Ausrichtung des Unternehmens im gehobenen Segment sind die neu gestalteten Shops von Miele – der mit 140 Quadratmetern seit geraumer Zeit der größte in der Region Esslingen ist – Liebherr, Jura und WMF.

Für das passende Ambiente im modernen Fachgeschäft sorgt die Ladenbauarchitektur mit Highlight-Möbeln, modernster LED-Beleuchtung und einer Video-Wall.

Auch online hat sich Elektro-Würtele ganz aktuell aufgestellt. Die Webseite liefert die neusten Informationen über Angebote, Sortimente, Serviceleistungen und Themen wie Nachhaltigkeit. Gleichzeitig werden Social-Media-Kanäle bespielt und personalisierte Werbemaßnahmen auf Google, Facebook-Einträge oder der Google My Business-Auftritt organisiert.

Ab 2024 startet der Webshop als digitales Highlight.

Elektro-Würtele: Ganz nah am Kunden

Bei all den Veränderungen sollen sich die Kunden gewohnt gut beraten und wertgeschätzt fühlen. Und genau das signalisiert laut Inhaber Manuel Würtele der Slogan von electroplus: „Für dich – vor Ort – vom Fach“. Denn das Angebot von Würtele sei in jeder Hinsicht persönlich, regional und vor allem kompetent. „Das gilt auch für den Servicesektor“, sagt Manuel Würtele. "Die Hausgeräte werden geliefert, angeschlossen, in Betrieb genommen, eingebaut, ausgetauscht – eben alles, was nötig ist, um den Kunden das Leben so leicht wie möglich zu machen.“

Miele-Kundendienst, Montage und fachgerechte Installation

Dazu kommen Montage- und individuelle Änderungsarbeiten für Einbaulösungen und Umbauten in Küche und Haushalt. Das werksgeschulte Service-Team ist autorisierter Kundendienst für Miele, Siemens, Bosch, Liebherr, Neff und Constructa. Der Techniker-Service sorgt für die fachgerechte Installation von Elektrogeräten und macht die Bedienung und Einstellung von Anfang an simpel.

Auch die drei neuen Mitarbeiter im acht Köpfe starken Team stehen für den hohen Stellenwert der persönlichen Betreuung von der Anfrage bis hin zum Vor-Ort-Service.

Nachhaltigkeit trifft Tradition

Besonders am Herzen liegt Manuel Würtele die Nachhaltigkeit seines Unternehmens. Dass diese Haltung kein Lippenbekenntnis ist, zeigt sich nicht nur in ressourcenschonenden Hausgeräten, umfassenden Reparatur- und Ersatzteilleistungen und der fachgerechten Entsorgung von Altgeräten. Seit 2020 erzeugt das Unternehmen eigenen Strom, seit 2021 ist der Fuhrpark mit Elektroautos ausgestattet.

Info: Am Tag der Neueröffnung am Donnerstag, 20. Juli, können Besucher sich selbst ein Bild der neu gestalteten Räume des electroplus Würtele-Markenstore in der Silcherstraße in Baltmannsweiler machen. Tolle Angebote und Überraschungen für Klein und Groß sind geplant.