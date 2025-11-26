Altstadt-Neueröffnung: Einer der besten Süßwarenhändler Deutschlands jetzt auch in Esslingen

1 Ulrike Maurer Foto: bs

Ullis Confiserie, Ulrike Maurers neuer Laden auf der Inneren Brücke in Esslingen, zeigt die ganze Vielfalt des kreativen Umgangs mit der Kakaobohne.











Der erste Blick fällt auf den riesigen Nikolaus: 60 Zentimeter hoch, thront er auf dem Tisch in der Mitte des Ladens in der Inneren Brücke 16 – umringt von kleineren Weihnachtsmännern, Adventskalendern, auch zum selber Befüllen, Lebkuchen und Marzipan. Auf der linken Seite des Raums türmen sich in der Pralinette genannten Glasvitrine Pralinen. Weiße, schwarze, karamellfarbene, mit und ohne Alkohol, mit Nugat und Mandelsplittern.

Erst seit kurzer Zeit hat Ulrikes Maurers Laden „Ullis Confiserie“ auf der Inneren Brücke in Esslingen geöffnet. Rechts im Laden sind die Schokoladentafeln zuhause, Bruchschokolade mit Nuss, Mandel, Rumrosinen, Himbeerbrause – viele in einfallsreichen Mischungen und sprechenden Namen. An der Stirnseite befinden sich höchst originelle Geschenkartikel aus Schokolade, darunter ein Werkzeugkasten aus dem süßen Stoff, Musikinstrumente, ein Lippenstiftset, ein Pferd und mehr Ausgefallenes. Diese Artikel seien zugekauft, das allermeiste aber in Ulrikes Maurers Geschäft stamme aus der eigenen Manufaktur in Winnenden, wo sich seit mehr als 20 Jahren ihr Hauptgeschäft befindet.

Jetzt macht Maurers Schokolade auch in Esslingen glücklich

Maurer ist Konditormeisterin. Die 59-Jährige entstammt einer Familie mit einer langen Tradition im Bäcker- und Konditorhandwerk und hat sich schon früh mit der Herstellung von Pralinen und Confiseriewaren beschäftigt. „Es macht unglaublich Freude, mit Schokolade zu arbeiten“, sagt sie. „Es ist einfach ein wunderbares Produkt, das Menschen glücklich machen kann.“

Maurer legt, wie sie betont, Wert auf höchste Qualität der Rohstoffe. Die Kakaobohnen sind fair gehandelt und kommen aus Ecuador und Peru. In der Schweiz werden sie mit Schweizer Milchpulver zu Schokolade verarbeitet. Kuvertüren stammen aus der Schweiz und aus Frankreich. „Das ist Qualität, die man auch deutlich schmeckt“, betont Maurer. Auch die zugekauften Artikel kommen laut Mauer aus kleinen Manufakturen, so gibt es beispielsweise auch Kaffee aus einer Rösterei in Winnenden. Auch beteiligt sich die Firma an einem Baumpflanzprojekt. Im vergangenen Jahr erhielt Ullis Confiserie den Süßen Stern als Auszeichnung für den besten Süßwarenfachhändler Deutschlands.

Eigentliches Ziel waren die Räume von Haaga-Schokoladen

2018 hat Maurer in Fellbach ein zweites Geschäft eröffnet. Die Niederlassung in Esslingen hat sie so nicht geplant, aber spontan auf die Schließung von Schokoladen Haaga reagiert. „Ich wollte diese Tradition am alten Standort weiterführen“, berichtet Maurer. Fast hätte es geklappt, bevor es doch noch scheiterte. Die Zeit drängte, Ware fürs Weihnachtsgeschäft war gekauft und Maurer musste in Esslingen auf Ladensuche gehen. Fündig wurde sie in den ehemaligen Räumen von Hut Bühler. „Wir wurden schnell handelseinig“, erklärt Maurer, die sich darüber freut, dass sie auch noch die Ladeneinrichtung übernehmen konnte. Sie freue sich auch über die „freundlichen und offenen Esslinger“ und über die „wunderbare Atmosphäre in der Innenstadt“.

Ullis Confiserie ist montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr, und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Mehr Informationen unter: www.ullis-confiserie.de