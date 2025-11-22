Neueröffnung: Aus Tialini wird L’Osteria – die vierte Filiale in Stuttgart

9 Konstantin Demeneloudis, der Bereichsleiter für Baden-Württemberg, und Betriebsleiterin Ruzica Djokic freuen sich über das neue Restaurant in der Bolzstraße. Foto: Ferdinando Iannone

L’Osteria breitet sich weiter in Stuttgart aus: Mit einer Party ist die jüngste Neueröffnung gefeiert worden. Die Münchner Kette serviert nun auch in der Bolzstraße Pizza und Pasta.











Link kopiert

Fast genau fünf Monate nach der Schließung von Tialini gibt es in der Bolzstraße wieder Pizza und Pasta: L’Osteria hat das Lokal übernommen und jetzt seine vierte Filiale in Stuttgart eröffnet. „Wir haben alles neu gemacht“, sagt Konstantin Demeneloudis, der Bereichsleiter des Unternehmens für Baden-Württemberg. Die Küche ist neu, die Pizza- und Pasta-Station und die komplette Einrichtung. Mit dem typischen Mix aus unterschiedlichen Möbeln und Materialien, Fliesen, Holzdielen und Lampen ist das neue Lokal mit seinen 220 Sitzplätzen eingerichtet worden. In Stuttgart ist die Kette seit dem Jahr 2018 vertreten – mit dem Einzug ins Einkaufszentrum Milaneo. Schon im Jahr darauf folgte das zweite Restaurant in der Kronprinzstraße. Nach längerer Pause ist im vergangenen Jahr eine L’Osteria in Degerloch eröffnet worden. Dort bezog das italienische Restaurant ein historisches Fachwerkhaus.

Die neue L’Osteria in der Bolzstraße wurde gefeiert. Foto: Ferdinando Iannone

„Die Stuttgarter haben sich an unserer Pizza noch nicht satt gegessen“, freut sich Konstantin Demeneloudis. Den Standort gegenüber vom Palast der Republik bezeichnet er als „die Kulinarikmeile“, die von Fast Food bis Fine Dining reiche. Im Sommer erhofft er sich Kundschaft aus dem Kneipen-Pavillon von gegenüber, dem Palast der Republik. Der neue Ableger von L’Osteria, übrigens mittlerweile die 210. Filiale insgesamt, verfügt über 220 Sitzplätze. Die beiden Terrassen werden neuerdings ganzjährig betrieben. In dem Restaurant sind 50 Mitarbeiter tätig, geführt wird es von Ruzica Djokic, die seit sieben Jahren in dem Unternehmen arbeitet und bereits für die Filialen in der Kronprinzstraße und Degerloch zuständig ist. „Ich bin gespannt und freue mich auf die Zukunft“, sagte sie über ihre neue Aufgabe an „reinem Superstandort“.

Acht Jahre lang war an der Adresse Tialini beheimatet, das Restaurant des ehemaligen Porsche-Chefs Wendelin Wiedeking. Die Familie will aus der Gastronomie aussteigen, betreibt aktuell aber noch die zwei verbliebenden Lokale in Karlsruhe und Wiesbaden.