8 Der Geschäftsführer des Ori-Markts, Arkan Salahaddin-Ahmed, bringt am Schaufenster Plakate an, die die Neueröffnung ankündigen. Foto: Eva Schäfer

Neue Plakate kündigen die Nachfolge an: Die Räume des ehemaligen Fellbacher Bioladens in zentraler Lage am Bahnhof der Eisenbahnstraße sind bereits wieder vermietet. Was erwartet die Kunden?











Noch immer kleben einige rote Schilder mit dem Hinweis auf den Räumungsverkauf an den großen Schaufenstern nahe dem Fellbacher Bahnhof. Mitte des Monats war der Biofachmarkt unter dem Label Biomax mit insgesamt rund 300 Quadratmetern Fläche in zentraler Lage in der Stadt aufgegeben worden.