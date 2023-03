1 Viel Wein wächst in Stuttgart rund um die Grabkapelle bei Rotenberg. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Fünf Genossenschaften aus der Region Stuttgart haben sich zu „High 5“ zusammengetan. Für ihren Wein machen sie jetzt gemeinsam Werbung. Da kommt was zusammen: In der Waranga Bar können die Besucher bei einer Verkostung 60 verschiedene Tropfen probieren.















Fünf Genossenschaften aus Stuttgart und der Region machen gemeinsame Sache: Für Samstag, 1. April, laden sie zu einer Weinverkostung in die Waranga Bar am Kleinen Schlossplatz in Stuttgart ein. Dabei können die Besucher zwischen 12 und 20 Uhr rund 60 Weine und Sekte probieren. High 5 haben die Weinmanufaktur Untertürkheim, das Collegium Wirtemberg, das Teamwerk Esslingen, die Fellbacher Weingärtner und die Remstalkellerei ihren Zusammenschluss genannt. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, das Bewusstsein für die von uns produzierten Qualitätsweine zu schärfen“, erklärt Vinzenz Geiger von der Weinmanufaktur die Idee.

Die genossenschaftlichen Vorreiter der Region

Erster Probelauf des Zusammenschlusses war im vergangenen Oktober ein Ausschank in der Schwabengalerie in Stuttgart-Vaihingen gewesen. Weitere Veranstaltungen sollen folgen, „um unsere ausgereifte Handwerkskunst vorzustellen“. Den Termin in der Waranga Bar nennen sie „eine Weinverkostung der besonderen Art“. bei der Menge an Wein, die dort ausgeschenkt wird, ist die Veranstaltung mit einer kleine Messe vergleichbar. Der Eintritt zur Verkostung kostet 25 Euro an der Tageskasse.

„Jung und voll mit Ideen, aber klar und unbeirrt im strategischen Handeln“: so lautet die Beschreibung für den Zusammenschluss. Die fünf Genossenschaften würden „richtig gute Weine und die Leidenschaft zum Wein vereinen“, heißt es beim Teamwerk Esslingen. Die Gruppe versteht sich als genossenschaftliche Vorreiter der Region rund um Stuttgart. Nicht mit dabei sind allerdings das Weinfactum Cannstatt und die Fellbacher Weingärtner.