1 Sie haben mit vier anderen Engagierten den neuen Körsch-Kultur-Verein in Kemnat gegründet (von links): der stellvertretende Vorsitzende Nicolas Giese, die Referentin Pamela Sichel und die Vorsitzende Melanie Vinke. Foto: /Caroline Holowiecki

Der Ostfilderner Stadtteil Kemnat rangiert in der öffentlichen Wahrnehmung unter ferner liefen. Das soll sich nun ändern, denn der Stadtteil habe vor allem kulturell jede Menge Potenzial.















Das Vereinsleben in Ostfildern ist um einen Neuzugang reicher. Vor wenigen Wochen hat sich der Körsch-Kultur-Verein in Kemnat gegründet. Den Zweck des neuen Clubs geben die Mitglieder mit der Förderung der Heimatpflege, der Heimatkunde und der Ortsverschönerung sowie der Kleinkunst und der Kultur an. „Wir möchten durch den Verein den Zusammenhalt im Stadtteil Kemnat stärken, einen Ort der Begegnung schaffen und das kulturelle Angebot der bereits aktiven Vereine durch Lesungen, Konzerte, Vortragsveranstaltungen und ähnliches ergänzen“, heißt es in einer Mitteilung. In den vergangenen Jahren seien viele junge Familien zugezogen. Der Verein wolle seinen Beitrag leisten, dass Alt- und Neubürger ihren Ortsteil als gemeinsame Heimat begreifen, nicht nur als Schlafstätte.