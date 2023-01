Neuer Trainer in der Kreisliga A

1 So war es noch vor einem Jahr und so wird es wieder sein: Jan Singer (links) und Stephan Bender an der Aichwalder Seitenlinie. Foto: /Herbert Rudel

Der Trainer kehrt ein halbes Jahr nach seinem Abschied zu den Kreisliga-A-Fußballern des ASV Aichwald zurück und soll das Team wieder nach oben führen.















„Es war ein herzliches Wieder-Willkommen, das hat sich gut angefühlt“, sagt Jan Singer. Der 35-jährige Fußballtrainer kehrt, nach einem halbjährigen Ausflug in die Bezirksliga, zum ASV Aichwald in die Kreisliga A zurück – was einer ganzen Reihe von Umständen zu verdanken ist. Er soll die Mannschaft zu alter Stärke führen.