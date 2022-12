Halbfinale bei der WM 2022 So blickt Borna Sosa auf das Duell mit Messi

Für Borna Sosa vom VfB Stuttgart steht an diesem Dienstag das bislang größte Länderspiel seiner Karriere an, wenn er im WM-Halbfinale mit Kroatien auf Argentinien trifft. Der Linksfuß geht selbstbewusst in das Spiel.