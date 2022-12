18 Im Angebot vom Paramount+: „Star Trek – Strange New Worlds“, „Der Scheich“, „1883“ und „The Man who fell to Earth“ (von links oben im Uhrzeigersinn) Foto: CBS/Marni Grossman

Science-Fiction, Western und der Scheich aus dem Schwarzwald: Was taugt das Angebot des neuen Streamingdiensts Paramount+, der am 8. Dezember startet? Und was kostet er?















Streaming in Deutschland wir ein bisschen komplizierter. An diesem Donnerstag, 8. Dezember, startet in Deutschland der neue Streamingdienst Paramount+. Serienjunkies, die keine neuen Serien verpassen wollen, müssen also ein weiteres Abo abschließen und ein bisschen mehr Geld ausgeben.

Was bietet Paramount+?

Gleich zum Start hat Paramount+ etwa eine neue Serie aus dem „Star Trek“-Universum im Angebot. „Star Trek – Strange New Worlds“ ist ein Prequel zur „Raumschiff Enterprise“-Originalserie. Sie erzählt von Captain Christopher Pike (Anson Mount), der der Vorgänger von Captain Kirk an Bord der Enterprise war. Zum Start sind bereits die ersten beiden Episoden verfügbar, die anderen werden wöchentlich veröffentlicht.

Szene aus „Star Trek – Strange New Worlds“ Foto: CBS ALL ACCESS

Neben weiteren „Star Trek“-Serien hat Paramount+ auch die Serie „Yellowstone“ mit Kevin Costner als Patriarch einer Rancherfamilie im Angebot. Aber auch die Westernserie „1883“, die „Yellowstone“-Vorgeschichte erzählt: „1883“ erzählt davon, wie sich die Familie Dutton zusammen mit einer Gruppe europäischer Einwanderer auf die Reise nach Westen begibt. In den Hauptrollen sind neben dem Western-Veteran Sam Elliott und dem Country-Supercouple Faith Hill und Tim McGraw auch der deutsche Schauspieler Marc Rissmann zu sehen.

Szene aus „1883“ Foto: PARAMOUNT+

Am 22. Dezember startet dann die erste deutsche Eigenproduktion von Paramount+: Dany Levys Comedyserie „Der Scheich“ erzählt fiktionalisiert die Geschichte des Hilfsarbeiters Volker Eckel aus Schramberg im Schwarzwald nach, der sich vor einigen Jahren überraschend erfolgreich als der uneheliche Sohn einer arabischen Milliardärsdynastie ausgab und die Schweiz in eine große politische und wirtschaftliche Krise stürzte.

Szene aus „Der Scheich Foto: X-Filme

Paramount+ wird zudem zum Abspielort der Serien des US-Bezahlsenders Showtime („Halo“, „Yellowjackets“), und am 14. Dezember startet hier auch die neue Showtime-Serie „The Man who fell to Earth“. Sie ist ein Sequel zu dem gleichnamigen Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1976, in dem David Bowie die Hauptrolle spielte.

Szene aus „The Man who fell to Earth“ Foto: SHOWTIME

Zahlreiche weitere Serien sollen bereits im Dezember bei dem neuen Streamingdienst Deutschlandpremiere feiern. Zudem gibt es ein umfangreiches Filmprogramm. Ab 22. Dezember wird zum Beispiel der Kinofilm „Top Gun: Maverick“ bei Paramount+ verfügbar sein.

Was kostet Paramount+?

Den neuen Streamingdienst kann man eine Woche lang gratis testen. Danach kostet er 7,99 Euro im Monat. Für ein Jahres-Abo zahlt man regulär 79,90 Euro. Zum Start gibt es allerdings eine Sonderaktion. Das Jahresabo kostet für das erste Jahr nur 59,90 Euro. Sky-Abonnenten, die dort das Cinema-Paket gebucht haben, können sich diese Investition allerdings sparen: Sie haben ohne Zusatzkosten Zugang zu allen Angeboten von Paramount+.