1 Der AG-Boss Alexander Wehrle (links) und der Vereinspräsident Claus Vogt stellen beim VfB Stuttgart die Weichen für die Zukunft. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart herrscht Einigkeit darüber, dass ein Sportvorstand erweitert werden soll. Doch mit dieser Entscheidung geht eine Reihe von Problemen einher.















Alles schon mal da gewesen. Die ganzen Diskussionen über einen Sportvorstand beim VfB Stuttgart. Braucht es überhaupt einen? Und, wenn ja, ist er von außen zu holen oder von innen zu befördern? Was bedeutet das dann für den aktuellen Sportdirektor? Oder reicht es, wenn wie in den vergangenen Jahren ein Mann die Doppelfunktion ausfüllt? Vorstandsvorsitzender und Sportvorstand in Personalunion – erst hat Thomas Hitzlsperger in dieser Rolle beim Fußball-Bundesligisten gearbeitet, seit 21. März 2022 stellt sich sein Nachfolger Alexander Wehrle den vielen Aufgaben.