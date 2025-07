Neuer Sport-Wettbewerb: Duatlon-Premiere in Wendlingen

1 In Wendlingen geht es im September an die Grenzen. Foto: oh

Am 20. September steigt der „Speck-Race-Duathlon“, Anmeldungen sind bereits möglich.











Der TV Unterboihingen und der RSV Wendlingen rufen einen neuen Wettbewerb ins Leben: Die beiden Vereine veranstalten am 20. September den so genannten „Speck-Race-Duathlon“ rund um das gleichnamige Sportgelände in Wendlingen – und versprechen dabei laut Pressemitteilung einen Tag „voller Bewegung, Begeisterung und Gemeinschaft – für die ganze Familie“.

Angesprochen werden sollen bei der Premiere Einsteiger wie Profis, Kinder wie Erwachsene. Während die Kleinsten beim „Kids-Race“ spielerisch an den Sport herangeführt werden, können sich die Erwachsenen im Duathlon beweisen. Gelaufen und Fahrrad gefahren wird in einem abwechslungsreichen Gelände, das nicht nur sportlich fordert, sondern auch landschaftlich interessant ist – so man ausreichend Luft zum Genießen hat. Denn ein Highlight der Laufstrecke sind die berüchtigten 99 Stufen, die es zu überwinden gilt. Auf dem Rad ist die steile Rampe am Freibad zu meistern. Auch wer zuschaut, dürfte dabei beim Anfeuern auf seine Kosten kommen.

Anmelden kann man sich bereits jetzt auf der Internetseite www.speck-race.de.