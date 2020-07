1 Miguel Montero möchte seine Gäste in seinem Restaurant in der Blumenstraße verwöhnen. Foto: oh

Andalusische Spezialitäten kommen im neuen Lokal „Tapas“ in der Esslinger Scala auf den Tisch.

Esslingen - Während in der Scala das kulturelle Programm wieder anläuft, hat sich auch gastronomisch in dem Esslinger Traditionshaus etwas getan: Seit sechs Wochen kredenzt Miguel Montero dort in der Blumenstraße andalusische Spezialitäten – und ist sehr zufrieden mit dem Zulauf. „Esslingen hat mir schon immer gefallen“, erklärt der Gastronom. Eigentlich wollte er sein Restaurant „Tapas“ bereits Ende März eröffnen, doch das durchkreuzte die Corona-Pandemie.

Monteros Lokal versprüht südliches Flair: Flamencotänzerinnen und Toreros grüßen von den Wänden, und auch die rot und grün lackierten Holzstühle erzählen von der Lebensfreude im Süden Europas. „Den Flamenco muss man einfach lieben“, erklärt Montero, der für den eigentlichen Eröffnungstermin eine andalusische Musikkapelle einladen wollte. Daraus ist zwar nichts geworden, doch die farbenprächtige Ausstattung seines Lokals, für die Montero einen Maler aus Pfullingen engagierte, können die Gäste auch so genießen. Schon in seinem ersten Restaurant „Casa Miguel“, das Montero 18 Jahre lang in Pfullingen im Kreis Reutlingen betrieb, gab es solche Wandmalereien und auch die Stühle hat der Spanier nach Esslingen mitgebracht. Allerdings war in Pfullingen im Jahr 2011 Schluss – eine schmerzhafte Geschichte, die auch zur Trennung der Eheleute Montero und zu einer beruflichen Odyssee des Wirts führte.

Inzwischen hat der quirlige Gastronom wieder Fuß gefasst : „Ich weiß, was ich kann, da muss ich mich nicht verstecken“, erklärt der 59-Jährige, der mit Leib und Seele Koch ist und am liebsten ganz alleine in der Küche am Herd steht. Fisch und Meeresfrüchte, die er wie eh und je beim Großhändler in Albershausen (Kreis Göppingen) kauft, stehen genauso auf seiner Karte wie eine breite Auswahl an Tapas sowie Fleischgerichte und Salate. Frische und erstklassige Zutaten seien das Geheimnis seiner Küche berichtet der Wirt, der auf seine hausgemachte Knoblauchmayo für die Patatas Alioli genauso schwört wie auf die Patatas Bravas. Das sind ebenfalls frittierte Kartoffelecken, nur halt mit scharfer Tomatensoße angemacht.

Und während er in einer großen Pfanne Paella rührt, erzählt Montero von früher. Dass er eigentlich nie Koch werden wollte. Doch als seine Eltern den in Deutschland aufgewachsenen damals 15-Jährigen in die spanische Heimat schickten, habe er nur die Wahl zwischen einem Job in der Landwirtschaft und in der Gastronomie gehabt. So kam er zu einer Lehre als Koch, absolvierte seinen Militärdienst als Legionär in Marokko und verdingte sich nach seiner Rückkehr nach Deutschland zunächst als Monteur im Maschinenbau. Dann besann er sich auf seine Liebe zur andalusischen Küche und eröffnete das besagte „Casa Miguel“.

Die Lokalität für sein neues Esslinger Restaurant, das zuvor das Lokal „Nachtschicht“ und noch früher ein italienisches Restaurant beherbergte, habe er übrigens ganz durch Zufall entdeckt. Die Region und die Stadt Stuttgart hatte Montero schon länger im Auge, doch in Stuttgart seien ihm die Mieten viel zu teuer gewesen.

Anmerkung: Tapas, spanisches Restaurant, Blumenstraße 15, Esslingen, Telefon 01573 7 575487. Öffnungszeiten: dienstags bis samstags 17 bis 23 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 11.30 bis 14 Uhr sowie 17 bis 23 Uhr.