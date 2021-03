1 Wie lebt es sich in Esslingen? Der neue Sozialmonitor legt Zahlen dazu vor. Foto: Roberto Bulgrin

Gibt es in Esslingen soziale Brennpunkte? Der neue Sozialmonitor liefert Fakten über alle Stadtteile. Doch die Zahlen sprechen nicht für sich selbst.

Esslingen - Im Jahr 2009 hat Esslingen mit dem Sozialdatenatlas seinen ersten indikatorengestützten Bericht überhaupt vorgelegt. Entsprechend viel Aufmerksamkeit ist dem Atlas damals zuteil geworden, hat er der Verwaltung und den Akteuren in den Stadtteilen doch ein völlig neues Instrument für Entscheidungen mit an die Hand gegeben. Inzwischen ist dieses empirische Werkzeug nicht nur in die Jahre gekommen, es haben sich auch Lücken gezeigt. In dem neuen Sozialmonitor, den Sozialplanerin Monika Bradna nun im Sozialausschuss vorgestellt hat, gibt es deshalb eine weitere, vergleichende Komponente zwischen den Stadtteilen und der Stadt als Ganzes. „Oftmals verändert sich die Position eines Stadtteils im Ranking über die Jahre nur sehr träge, gleichwohl finden innerhalb des Stadtteils bedeutsame Veränderungen statt“, wie im Vorwort zum Sozialmonitor erklärt wird.