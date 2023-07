6 Das Team bereitet alles für die Eröffnung vor. Foto: Ines Rudel

Mit dem Verkauf von getragener Kleidung soziale Projekte unterstützen – das ist das Konzept der „Secontique“, die in wenigen Tagen in Nürtingen eröffnet. Ihre Räumlichkeiten hat sie Oberbürgermeister Johannes Fridrich zu verdanken.















Link kopiert

Noch sind sie leer, die Schaufenster der Secontique in der Marktstraße in Nürtingen. Doch die Puppen, auf denen später die Kleidung präsentiert wird, liegen schon im Lagerraum bereit. Am 27. Juli um 14 Uhr eröffnet der Second-Hand-Laden, in dem Mode, Schuhe und Accessoires für Frauen und Männer verkauft werden, die zuvor schon in anderen Kleiderschränken lagen.