Neuer Roman von Leïla Slimani: Verschwörung in Marokko

Mit „Trag das Feuer weiter“ vollendet die französisch-marokkanische Autorin ihre eindrucksvolle Familientrilogie.
Eine Familienaufstellung ist ein Konzept, um die Dynamiken und Beziehungen innerhalb eines verwandtschaftlichen Problemverbunds räumlich sichtbar zu machen. Nun erscheint ein karger Begriff wie Konzept geradezu lächerlich unangemessen für die wild wuchernde epische Welt, die die französisch-marokkanische Autorin Leïla Slimani in der Romantrilogie entfesselt, die jetzt in dem Band „Trag das Feuer weiter“ ihren Abschluss findet.