So will Dante Vandeven die Krise beenden

1 Dante Vandeven in Aktion als College-Spieler: Der 25-Jährige soll als Quarterback Stuttgart Surge in die Erfolgsspur führen. Foto: imago/ZUMA Wire

Der bislang letzte Sieg von Stuttgart Surge in der European League of Football liegt fast ein Jahr zurück – nun soll mit dem neu verpflichteten Quarterback Dante Vandeven der Turnaround gelingen.















Stuttgart Surge aus der European League of Football (ELF) hat auf die sportliche Krise mit vier Niederlagen in Folge reagiert und für den verletzten und nicht überzeugenden Quarterback Randy Schroeder am Mittwoch einen Nachfolger verpflichtet. Dante Vandeven wird beim Spiel bei den Leipzig Kings an diesem Sonntag sein Surge-Debüt geben. Der 25-Jährige stammt aus den USA, hat zuletzt in Großbritannien gespielt und war schon einmal für ein paar Monate in Deutschland.