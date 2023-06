1 „Stadtklimafeste“ Pflanzen sollen den Baumbestand künftig ergänzen. Foto: Torsten Schöll

Wo vorher Kinder Fahrradfahren lernten, soll ein „Park für alle“ entstehen: Der Diakonissenplatz im Westen bietet künftig auf 6000 Quadratmetern Platz für Sport und Spiel – auch einen Brunnenanlage ist geplant.















Am Diakonissenplatz nimmt die neue Grünanlage, künftig „ein Park für alle“, wie die Stadt betont, langsam Gestalt an. Seit dem vorigen Jahr laufen die Bauarbeiten, und noch sind die Bagger bei der Arbeit, ein Bauzaun sperrt das mehr als 6000 Quadratmeter große Areal in Stuttgart-West rundherum ab.