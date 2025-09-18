Neuer Pächter im Vereinslokal: Stadionblick bei griechischer Küche und Burger

1 Ioannis Kostidis vor seinem Restaurant Olympous bei VfB Oberesslingen/Zell Foto: Barbara Scherer

Seit fünf Jahren liefert Olympous griechische Speisen in Esslingen und Umgebung aus. Jetzt hat Ioannis Kostidis das Vereinsheim des VfB Oberesslingen/Zell als Pächter übernommen.











Vor einigen Wochen hat Ioannis Kostidis am neuen Standort angefangen. Mit Hilfe seiner Familie hat er das öffentliche Vereinslokal in der Breslauer Straße 5 in Oberesslingen modernisiert und die Innenräume freundlich und zeitgemäß dekoriert. „Es war alles ein wenig oldschool hier“, sagt er. Jetzt sei das Ambiente deutlich zeitgemäßer.

„Das Restaurant ist eine Weiterentwicklung unseres Lieferdienstes Olympous, wir machen damit einen großen Schritt nach vorne“, sagt Kostidis. Das Unternehmen bietet weiterhin Catering und Lieferungen an, zudem können Gäste die Speisen am neuen Standort auch abholen. „Zusätzlich aber haben wir jetzt ein Restaurant mit Sitzplätzen vor Ort, was wir bislang nicht anbieten konnten.“

Persönliche Verbindung zum VfB

Mit dem VfB Oberesslingen/Zell verbindet den 29-Jährigen auch eine persönliche Beziehung – sein Bruder Konstantinos hat dort früher Fußball gespielt und ist jetzt als Trainer beim VfB aktiv. „Man kennt unseren Lieferdienst, wir wurden uns daher schnell einig, als das Restaurant zur Pacht zur Verfügung stand“, fügt Kostidis hinzu. Sowohl der frühere Lieferdienst als auch das jetzige Restaurant tragen den Namen Olympous.

Im Restaurant arbeiten 17 Leute. Auf der Karte stehen hausgemachte Vorspeisen, traditionelle griechische Gerichte, Grillteller, Desserts und Getränke. Darunter sind auch griechische und lokale Weine. Es gibt auch wieder Bier vom Fass.

Burger und griechische Spezialitäten

Neben Olympous betreibt Ioannis Kostidis auch „Nostimo Burger“, einen Lieferservice für Burger. Im Vereinsheim hat er beide Angebote vereint: griechische Spezialitäten und hausgemachte Burger unter einem Dach. Das Restaurant verfügt im Innenraum über rund 40 Plätze, dazu gibt es einen Saal für Veranstaltungen, der nochmals 120 Gästen Platz bietet. Auf der großzügigen Terrasse mit Blick ins Grün des Stadions können 60 Personen sitzen. Für die nächste Freiluftsaison ist eine Modernisierung der Terrasse vorgesehen, die zugleich mit weiteren Sitzgelegenheiten und Tischen bestückt werden soll.

Am Freitag, 20. September, feiert das Team von Olympous ab 14 Uhr ein Grillfest im weitläufigen Hof vor dem Vereinsheim in der Breslauer Straße 5. „Damit wollen wir uns nicht nur einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen, sondern auch unsere lebendige Kultur weitergeben beim gemeinsamen Grillen, Feiern und Lachen“, sagt Ioannis Kostidis.