Neuer Oberbürgermeister: Hohe Erwartungen an Otto Ruppaner in Leinfelden-Echterdingen

Hohe Erwartungen an Otto Ruppaner in Leinfelden-Echterdingen

1 Otto Ruppaner wird erst einmal nach Leinfelden-Echterdingen pendeln. Foto: Ines Rudel

Was soll sich mit Otto Ruppaner als neuer Rathauschef in Leinfelden-Echterdingen ändern? Wir waren auf Stimmenfang.











Otto Ruppaner, bis dato Bürgermeister in Köngen, wird im Frühjahr Oberbürgermeister Roland Klenk ins Amt folgen. Was bedeutet das für Leinfelden-Echterdingen? An welchen Stellen wird der neue Rathauschef an die Politik seines Vorgängers anknüpfen? Wo wird er das Ruder herumreißen? Das wird die Zeit weisen. Fest steht: Die Erwartungen an den Neuen sind hoch. Er wird an seinen Wahlversprechen gemessen werden.