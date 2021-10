1 Matthias Klopfer tritt sein Amt Anfang November an. Foto: Roberto B/ulgrin

Esslingens neuer Oberbürgermeister erzählt, wie er seine erste Woche plant, wo er große Probleme sieht und ob er schon eine Wohnung hat.















Esslingen - In wenigen Tagen tritt der im Juli gewählte Matthias Klopfer sein Amt als Oberbürgermeister in Esslingen an. Wie weit ist er gedanklich bereits in Esslingen? Welches werden seine ersten Schritte sein?