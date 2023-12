Neuer OB für Leinfelden-Echterdingen: Ruppaner spricht von deutlichem Votum

1 Applaus für Otto Ruppaner (Mitte): Der 41-Jährige gewinnt mit 53,3 Prozent die Stichwahl und jubelt gemeinsam mit seiner Frau Nadine. Foto: Stadt Leinfelden-Echterdingen/Thomas Krämer

Der neue Oberbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen, Otto Ruppaner, will nun auch diejenigen überzeugen, die ihn nicht gewählt haben. Sein Mitbewerber Raiko Grieb lobt indes den fairen Wahlkampf. Welche politischen Pläne hat er nun?











Die Resonanz sei überwältigend gewesen: 239 Whatsapp-Nachrichten hat Otto Ruppaner am Montagmorgen auf seinem Handy gehabt, von Menschen aus Köngen und aus Leinfelden-Echterdingen, von Landtagsabgeordneten, aus dem gesamten Freundes- und Bekanntenkreis. Es waren Glückwünsche zu seiner Wahl zum Oberbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen. „Ich freue mich und bin einfach nur erleichtert, dass es geklappt hat“, sagt der 41-Jährige. „Dass das Ergebnis am Ende doch so deutlich für mich ausgefallen ist, hat mich überrascht, ich hätte es knapper erwartet“, sagt Otto Ruppaner.