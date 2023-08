1 Bild eines Wolfes, der bei der Gemeinde Wiesensteig aufgenommen wurde (Kreis Göppingen). Foto: Umweltministerium

Im Juni war im Kreis Esslingen erstmals der Nachweis für einen Wolf erbracht. Er war in eine Fotofalle in Esslingen gelaufen. Wo das Tier sich seither aufhält, ist aber unklar. Nun ist auch ein Wolf im Kreis Göppingen in der Gemeinde Wiesensteig gesichtet worden.















Nachdem im Juni erstmals im Kreis Esslingen ein Wolf nachgewiesen worden war, ist nun ein weiterer Fotobeweis etwa 50 Kilometer weiter südöstlich im Kreis Göppingen veröffentlicht worden. Wie das Umweltministerium am Dienstag bekannt gab, ist ein Wolf am 4. August in der Gemeinde Wiesensteig von einer Wildkamera aufgenommen worden.