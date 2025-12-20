Neuer Mittelstürmer für den VfB?: Jeremy Arevalo – ein aussichtsreicher Kandidat
1
Steht beim VfB als möglicher Neuzugang auf der Mittelstürmer-Position im Fokus: Jeremy Arevalo. Foto: IMAGO/Ricardo Larreina Amador

Mit 20 Jahren hat er unlängst in der A-Elf Ecuadors debütiert, ist der Torjäger des spanischen Zweitliga-Spitzenreiters Racing Santander. Nun wird Jeremy Arevalo beim VfB gehandelt.

Das Jobsharing-Modell auf der zentralen Stürmerposition hat in dieser Saison beim VfB ja bisher blendend funktioniert. Zunächst verletzte sich Deniz Undav im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) am Knie. Er hinterließ eine Lücke, die allerdings von Ermedin Demirovic umgehend mit drei Bundesligatoren und einem Assist in den folgenden vier Partien stark ausgefüllt wurde.

