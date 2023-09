1 Durch Esslingen radeln nun auch grüne Taschen. Foto: Henning Scheffen

Seit knapp zwei Jahren radeln Kuriere von Uber Eats durch Deutschland und liefern Pizza und Co. aus. Nun gibt es das Angebot auch in Esslingen. Über 30 lokale Restaurants sind bereits dabei. Was will das Unternehmen anders machen als die Konkurrenz?















Seit Kurzem huschen neben den großen orangefarbenen Taschen auch grüne durch die Esslinger Innenstadt – ein neuer Lieferdienst schickt sich an, die Stadt zu erobern. Uber Eats steigt in das Geschäft mit Essenslieferungen in Esslingen ein, das bislang vom Marktführer Lieferando beherrscht wurde. Bis Berkheim, Wäldenbronn, Rüdern und Ostfildern reicht das Liefergebiet.