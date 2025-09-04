Neuer Laden in Stuttgart: „Wie von Oma“: Hier gibt es handgemachte ukrainische Hausmannskost
5
Die Idee zum Laden hatte Nataliia Nyehai schon vor einer Weile. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Vor drei Jahren flüchtete Nataliia Nyehai mit ihrem Sohn aus der Ukraine. Jetzt verkauft sie in ihrem Franchise-Laden in Stuttgart-Giebel ukrainische Spezialitäten.

Am Ernst-Reuter-Platz in Stuttgart-Giebel gibt es alles, was die Bewohnerinnen und Bewohner für den täglichen Bedarf brauchen. Und seit Mai auch ukrainische Hausmannskost. Drei große Tiefkühlschränke empfangen die Besucher im Multi Cook, dem Laden von Nataliia Nyehai. Aber das Herz des Ladens sind sie großen Eisschränke nicht. Denn das schlägt in der Küche.

