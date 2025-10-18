Neuer Laden in Stuttgart: Vegane Fleischerei eröffnet: Schlangestehen für keine Bratwurst
15
Bei der Eröffnung der ersten veganen Fleischerei in Stuttgart war der Andrang groß. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Der Ansturm bei der Eröffnung der ersten veganen Fleischerei in Stuttgart beweist, dass fleischlose Ernährung immer mehr Menschen überzeugt und auch hervorragend schmeckt.

„Gibt’s hier was umsonst?“ Der Passant, der über die lange Warteschlange in der Eberhardstraße staunt, gehört offenbar nicht zur Zielgruppe. Die anderen jedoch, die sich geduldig unter den Arkaden einreihen, miteinander ins Gespräch kommen und Erfahrungen austauschen, wissen ganz genau, warum sie sich die Zeit nehmen: Weil hier gleich „Stuttgarts erste vegane Fleischerei“ eröffnet wird.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.