15 Bei der Eröffnung der ersten veganen Fleischerei in Stuttgart war der Andrang groß. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Der Ansturm bei der Eröffnung der ersten veganen Fleischerei in Stuttgart beweist, dass fleischlose Ernährung immer mehr Menschen überzeugt und auch hervorragend schmeckt.











Link kopiert

„Gibt’s hier was umsonst?“ Der Passant, der über die lange Warteschlange in der Eberhardstraße staunt, gehört offenbar nicht zur Zielgruppe. Die anderen jedoch, die sich geduldig unter den Arkaden einreihen, miteinander ins Gespräch kommen und Erfahrungen austauschen, wissen ganz genau, warum sie sich die Zeit nehmen: Weil hier gleich „Stuttgarts erste vegane Fleischerei“ eröffnet wird.