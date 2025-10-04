Neuer Laden im „ES“: An diesem Termin eröffnet der Esslinger Innenstadt-Aldi

1 Mit Verzögerung eröffnet nun die Aldi-Filiale im Esslinger Einkaufscenter ES. Foto: Roberto Bulgrin

Das Firmenlogo hängt schon seit Monaten, bald kann die Kundschaft auch tatsächlich einkaufen: Im Einkaufscenter ES eröffnet bald die dritte Esslinger Aldi-Filiale. Es gab Verzögerungen.











Link kopiert

Zeitweise munkelten manche, dass Aldi gar nicht mehr ins Esslinger Einkaufscenter „ES“ einzieht. Doch jetzt steht der Termin fest: Am Donnerstag, 9. Oktober eröffnet der Discounter seine dritte Filiale in Esslingen. Ursprünglich sollte der Markt, der als wichtiger Frequenzbringer für das „ES“ gilt, schon im Mai in Betrieb gehen. Der Einzug verzögerte sich immer wieder, weil sich das Baugenehmigungsverfahren hinzog. Zu den genauen Gründen wollten das Unternehmen und das Centermanagement damals keine Angaben machen. Nebenan hatte unterdessen der Woolworth-Markt expandiert. Mit dem Einzug von Aldi ist die nach dem Weggang von Saturn im August 2024 freigewordene Fläche wieder belegt.

Ungewöhnlich an der neuen Aldi-Dependance dürfte ihre Lage sein. Mit dem „ES“-Center in der Berliner Straße hat sich das Unternehmen, das vor allem Lagen auf der grünen Wiese mit viel Parkfläche bevorzugt, zum einen für einen Standort im Stadtzentrum und in Bahnhofsnähe entschieden. Das Geschäft befindet sich zudem im ersten Obergeschoss des „ES“ und ist damit nicht ebenerdig erreichbar. Es gibt aber eine Rolltreppe und Aufzüge.

Machen sich zwei Lebensmittelmärkte in direkter Nachbarschaft Konkurrenz?

Der Termin für die Esslinger Aldi-Eröffnung steht. Foto: privat

Einer Unternehmenssprecherin zufolge beträgt die Verkaufsfläche rund 1110 Quadratmeter, angeboten wird während der Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr das bekannte Aldi-Sortiment. Direkt gegenüber an der Berliner Straße hat bereits im Jahr 2023 ein großer Rewe im neuen Qbus eröffnet. Die Citymanagerin Carina Killer sprach damals davon, dass sich die Angebote der beiden Märkte gut ergänzen.

Unsere Empfehlung für Sie Esslinger Innenstadt Gemischte Lage im Esslinger Einzelhandel Gerne wird über die Attraktivität der Esslinger Innenstadt geschimpft. Doch ansässige Einzelhändler sehen die Situation unterschiedlich. Auch neue Geschäfte siedeln sich weiterhin an.

Ärger im Esslinger Parkhaus hat ein Ende

Kunden, die im „ES“ einen Großeinkauf planen und mit dem Auto kommen, müssen wohl keine Probleme mehr beim Verlassen der Tiefgarage befürchten. Die Situation habe sich deutlich verbessert, nachdem die Stadt eine Ampel umgestellt hat, teilte Centermanager Stefan Post auf Anfrage mit. Zuvor hatte es Kritik von Kundinnen und Kunden gegeben, weil es zeitweise Staus und lange Wartezeiten beim Ausfahren gab. Grund dafür war nach Angaben des Parkhausbetreibers die Ampelschaltung an der Ecke Martinstraße und Berliner Straße, die nicht auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen angepasst war. Es gibt keine automatische Rückkopplung zum Parkhaus.