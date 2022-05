7 Serviert Wirtshausklassiker: der Koch Fintan Hummel im Schwanen. Foto: Ines Rudel

Das Traditionslokal bleibt auch unter dem neuen Küchenchef Kevin Lutz schwäbisch – aber angenehm modernisiert. Nach zuletzt vielen Wechsel ist dem Schwanen Kontinuität zu wünschen. Mit den guten und trotzdem günstigen Gerichten könnte es gelingen.















Seit seinem Start im Esslinger Brauhaus Schwanen drehte Kevin Lutz vermutlich mehr Däumchen, als zu kochen: Das Traditionsgasthaus übernahm er im September 2020, geöffnet war es zwischen den Lockdowns nur knapp ein Jahr. Sein Schritt in die Selbstständigkeit wurde schwer ausgebremst, mittlerweile ist der 31-Jährige angestellt beim Inhaber des Brauhauses. Andreas Langheck dürfte daran gelegen sein, nach drei Pächterwechseln seit 2017 – auf Rudolf Reutter von der Weinstube Schellenturm folgte Jan Scheu – für Kontinuität zu sorgen. Und Kevin Lutz bietet gute Grundlagen: Er stammt aus Esslingen, hat im Schwarzwälder Fünf-Sterne-Hotel Dollenberg gelernt, war in der Wielandshöhe beschäftigt und Küchendirektor im Mercedes-Museum.

Eines der besten Biere der Region Stuttgart

Eigentlich müsste das Gasthaus Schwanen ein Selbstläufer sein. Allein schon wegen des hauseigenen Märzenbiers (0,5 Liter für 4,70 Euro), das manche wegen seines weichen, malzigen Geschmacks für eines der besten in der Region Stuttgart halten, lohnt sich der Besuch. Vor 35 Jahren hat die Familie Langheck die Brauerei und auch die Gaststätte wieder in Betrieb genommen. Mitten in Esslingens idyllischer Altstadt gelegen, bietet das historische Gebäude ein klassisches Brauhaus-Ambiente mit langen Eckbänken und großen Tischen für fröhliche Gesellschaften. Im Sommer können die Gäste auf dem Blarerplatz sitzen, während ihre Kinder über das Kopfsteinpflaster toben.

Modernisierte Wirtshausklassiker serviert Kevin Lutz dazu. Der Rindertartar (13 Euro) mit Trüffelcreme und Salat zeugt von seiner Zeit in der Sterneküche. Das rohe Fleisch zergeht auf der Zunge, der Edelpilz sorgt für eine elegante Würzung, die fermentierten Radieschen für eine frische Säure. Den Zwiebelrostbraten (23,50 Euro) gibt es bei ihm mit einer dichten, dunklen Jus, die Zwiebel peppt er mit Thymian auf, was Puristen als zu viel südländischer Flair aufstoßen könnte, die Spätzle sind schön feist. Das Fleisch wird etwas über medium gegart serviert, kann es aber vertragen. Die Rindsrouladen (20 Euro) füllt Kevin Lutz lieber mit frischen Karotten statt mit Gewürzgurken aus der Konserve, auch das Rotkraut dazu kommt bei ihm knackig, säuerlich und nicht zu Brei gekocht auf den Teller, das Kartoffelnussbutterpüree gibt ein weiches, süßliches Kontra.

Viel Fleisch auf der Karte, aber schön günstige Preise

Fleischlastig ist die Karte, der Küchenchef verwendet jedoch regionale Zutaten und bleibt bei recht günstigen Preisen. Seine Brauhauslinsen stammen beispielsweise von der Alb, der Wein von der Weinmanufaktur Untertürkheim (0,2 Liter Mönch Berthold 7,80 Euro). Sympathisch familiär ist der Service, weil Kevin Lutz bei dem bislang schwierigen Start in Esslingen von den Eltern seines verstorbenen Jugendfreundes mit viel Engagement unterstützt wird.

Gasthaus Schwanen am Brauhaus, Franziskanergasse 3, Esslingen am Neckar, Tel. 07 11 / 35 32 53. Geöffnet dienstags bis freitags von 11.30 bis 14 Uhr, mittwochs bis sonntags von 17.30 bis 21 Uhr. www.schwanen-es.de

Bewertung

Küche: 4 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 3 Sterne

***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern