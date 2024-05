Neuer Koch in der Jazzbar im Bohnenviertel: Im High Fidelity wird aufgedreht – mit peruanischer Kochkunst

12 Streben nach Exzellenz: Bernd Kreis und sein Koch Juan Carlos Urbina Arce. Foto: Lg/Kovalenko

Die High Fidelity Bar im Stuttgarter Bohnenviertel ist „work in progress“: Erst wurden nur Sandwiches serviert, dann ein paar Gerichte, nun liegt eine erwachsene Speisekarte vor. Das liegt am neuen Koch aus Peru – und am Perfektionismus von Bernd Kreis.











Link kopiert

Die High Fidelity Bar im Stuttgarter Bohnenviertel ist „work in progress“: Zum Start seines Lokals im Juli 2019 war Bernd Kreis zufrieden damit, „die besten Sandwiches der Stadt“ zu servieren, Sanguches heißt das Streetfood aus der Heimat seiner Frau Roxana Naranjo-Kreis. Ein Jahr später landete mit Rafael Montero ein Koch aus Peru in seiner Küche und die Speisekarte wurde ausgebaut. Nun ist Juan Carlos Urbina Arce dazu gestoßen, der Culinary Arts in Lima studierte und dort unter anderem im Central, dem besten der 50 weltbesten Restaurants arbeitete sowie im Zwei-Sterne-Lokal Yoann Conte in Annecy und bei La Clair de Plume (ein Stern) in Südfrankreich.