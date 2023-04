1 Das Kartellamt muss den Verbund der Kliniken in Heidelberg und Mannheim genehmigen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Der Klinikverbund Heidelberg-Mannheim soll die Gesundheitsversorgung im ganzen Land stärken. Doch jetzt droht die Sache zu stocken. Warum die Kliniken zur Eile mahnen.















Vier Wochen nachdem die Landesregierung den Grundsatzbeschluss gefasst hat, die Universitätskliniken in Heidelberg und Mannheim in einem engen Verbundmodell zusammenzuführen, dringen die beteiligten Krankenhäuser auf rasche Verhandlungen zwischen der Landesregierung und der Stadt Mannheim. „Schlecht für beide Klinikstandorte ist die nach wie vor andauernde Hängepartie“, erklärte Hans-Jürgen Hennes, Medizinischer Geschäftsführer der Klinik in Mannheim im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Landesregierung und die Stadt Mannheim müssen zügig die Verhandlungen aufnehmen, um die Modalitäten des Verbundes zwischen den Universitätskliniken zu klären“, fordert er.