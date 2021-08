23 Wataru Endo ist beim VfB nicht mehr nur Ersatz-, sondern offizieller Kapitän. In unserer Bildergalerie sehen Sie seine Vorgänger. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Rechtzeitig vor dem Bundesliga-Start gegen die Spvgg Greuther Fürth ist Wataru Endo zum VfB Stuttgart zurückgekehrt. Dass auf den neuen Kapitän sehnlichst gewartet wurde, hat viele Gründe.

Stuttgart - Immerhin einen halben Tag der Eingewöhnung auf europäischem Boden genehmigt er sich, schließlich ist auch Wataru Endo nur ein Mensch und keine Maschine. Mit einer individuellen Einheit startet der Japaner am Dienstagvormittag in den Alltag und lockert sich im Kraftraum die Beine – das muss dann aber auch schon reichen. Am Nachmittag steigt er ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart ein.