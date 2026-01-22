Neuer JU-Chef in Esslingen: Burak Kahraman kritisiert AfD-Jugend

1 In der Esslinger Sulzgrieser Straße wurden von der Stadt Barrieren zur Verkehrsberuhigung aufgestellt – eine Maßnahme, die von der Jungen Union kritisiert wurde. Foto: Roberto Bulgrin

Er löst Lukas Schwarz als Vorsitzender der Jungen Union Esslingen ab: Burak Kahraman ist der Neue an der Spitze der CDU-Nachwuchsorganisation.











Er ist der neue Chef der Jungen Union (JU) Esslingen: Burak Kahraman wurde zum Vorsitzenden der Jugendorganisation der CDU bestellt.

Bisher war er Finanzreferent, nun ist er Vorsitzender: Burak Kahraman ist laut einer JU-Medieninfo 21 Jahre alt und studiert im fünften Semester Jura an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Seine Schwerpunkte liegen dabei im Völkerrecht und Internationalen Wirtschaftsrecht. Seit zwei Legislaturperioden ist der neue JU-Vorsitzende zudem Mitglied des Esslinger Jugendgemeinderats und Geschäftsführer der Jungen Union im Kreis Esslingen.

Bei der neu gegründeten Jugendorganisation der AfD handelt es sich nach Ansicht der JU Esslingen um eine „zunehmende Gefahr“ und einen „unsichtbaren Gegner“. Foto: Thomas Frey/dpa

Der neu Gewählte sieht laut der Pressemitteilung der JU eine zunehmende Gefahr in der Neugründung der AfD-Jugend an den politischen Rändern. „Nicht, weil Inhalte oder Argumente überzeugen, sondern weil es sich um unsichtbare Gegner handelt, die sich vor allem auf lokaler Ebene nicht zeigen und auch nicht zeigen wollen“, begründet Burak Kahraman seine Haltung. Die nahezu ausschließliche Präsenz der AfD-Jugend auf Social Media mache sie so gefährlich: „Daher werden und müssen wir sie genau dort stellen.“

Keine Politik auf Kosten der Esslinger Einwohner, fordert der JU-Chef

Auf kommunalpolitischer Ebene möchte der Neue an der Spitze der Esslinger Jungen Union insbesondere Themen wie Verkehr, Stadtbücherei und Sicherheit „mit Nachdruck angehen“: „Es kann nicht sein, dass Politik auf Kosten der Einwohnerinnen und Einwohner Esslingens gemacht wird.“ Dabei verweist er auch auf die Situation in der Sulzgrieser Straße oder Esslingens Stellung als Blitzerhauptstadt Baden-Württembergs.

Dem neuen Vorstand gehören laut der Medieninfo neben dem Vorsitzenden seine Stellvertreter Maximilian Güldner und Steffen Grimske, die Social-Media-Referentin Vivien Schlesinger, der Finanzreferent Steffen Eppinger sowie die Beisitzer Annalena Rapp, Sila Kocak, Charlotte Handler, Elias Hemminger, Constantin Herdrich und Maximilian Ühlin an.