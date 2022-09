1 Ein TLF 15, die jüngste Errungenschaft der Feuerwehroldtimerfreunde, macht Gerhard Werner (links) und Robert Keller stolz. Foto: Ines Rudel

1949 hat die Stadt Esslingen ein Tanklöschfahrzeug angeschafft, das 30 Jahre lang bei der Feuerwehr gute Dienste geleistet hat, ehe es weitere 20 Jahre in Belgien im Einsatz war. Bei den Feuerwehroldtimerfreunden erstrahlt der Wagen nun in neuem Glanz.















Link kopiert

Gerhard Werner war 42 Jahre lang im Löschzug 1 der freiwilligen Feuerwehr in Esslingen aktiv. Mehr als 5000 Einsätze hat er absolviert – den ersten im Jahr 1965. Und weil das erste Mal meist in besonderer Erinnerung bleibt, ist ihm sein damaliges Einsatzfahrzeug ans Herz gewachsen: ein Tanklöschfahrzeug vom Typ Magirus TLF 15, das 1949 für die Esslinger Feuerwehr angeschafft worden war. Gerhard Werner war es nicht leichtgefallen, sich von dem 85 PS starken Löschfahrzeug zu trennen, als es die Stadt 1977 dem belgischen Becelaere überließ. Doch im Leben sieht man sich immer zweimal: Nach 21 Jahren war das mittlerweile historische Löschfahrzeug zurückgekehrt. Lange Zeit stand es in einer Werkhalle. Nun wird der TLF 15 von den Feuerwehroldtimerfreunden in der Alten Kelter in Wäldenbronn in Ehren gehalten und zum ersten Mal vorgestellt.