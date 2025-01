Neuer Gewinnsprung in Sicht: Munich Re: Goldene Bilanzen in Krisenzeiten

Munich Re: Goldene Bilanzen in Krisenzeiten

Neuer Gewinnsprung in Sicht

1 Munich Re-Chef Joachim Wenning peilt in Krisenzeiten immer neue Rekordergebnisse an. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re peilt trotz steigender Naturkatastrophenschäden einen aufsehenerregenden Gewinnsprung an.











München - Ungeachtet der verheerenden Brände in Kalifornien und der damit verbundenen Kosten erwartet der weltgrößte Rückversicherer Munich Re goldene Bilanzen. Vorstandschef Joachim Wenning bekräftigte das im Dezember ausgegebene Ziel eines Nettogewinns von sechs Milliarden Euro in diesem Jahr, obwohl die Naturkatastrophe in den USA nach Worten des Managers auch für den Münchner Konzern einen Großschaden bedeutet.

"Wirft uns nicht aus der Bahn"

Der Konzern versichert hauptsächlich andere Versicherungen - daher der Begriff Rückversicherer. Da etliche US-Versicherer zu den Kunden gehören, treffen die finanziellen Auswirkungen der Brandkatastrophe auch die Münchner. "Aber es bleibt sicherlich deutlich unter der Rückstellung, die wir für Naturkatastrophen immer haben", sagte der für die Rückversicherung zuständige Vorstand Thomas Blunck. "Also es wirft uns überhaupt nicht aus der Bahn."

In den USA werden die versicherten Gesamtschäden für die Branche in Summe auf 20 bis 30 Milliarden Euro geschätzt. Wieviel davon die Munich Re treffen wird, steht nach Worten Bluncks und Wennings noch nicht fest - insbesondere, weil die Brände noch nicht gelöscht sind.

Aufsehenerregender Gewinnsprung erhofft

Bereits 2024 war ein Rekordjahr für die Munich Re, wie Wenning betonte, ohne eine Zahl zu nennen. Ziel des Dax-Konzerns für das vergangene Jahr war ein Gewinn von mehr als fünf Milliarden Euro. "Und das wird's auch gut werden", sagte der Konzernchef. Im Vergleich zum Ziel 2024 entspreche das für dieses Jahr angepeilte Konzernergebnis von sechs Milliarden Euro einem Gewinnsprung von 20 Prozent. Die Versicherungsbranche ist bislang von der schlechten Weltkonjunktur weitgehend verschont geblieben.

Naturkatastrophen in den USA geben den Ausschlag

Ob die Munich Re ihre Gewinnziele erreicht, hängt seit jeher sehr stark von den Naturgewalten in den USA ab. Nordamerika ist die Weltregion, in der Hurrikane, Tornados, gewöhnliche Unwetter, Brände und weitere Naturkatastrophen regelmäßig sehr viel höhere Schäden verursachen als in anderen Erdteilen.