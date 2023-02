14 Französische Form des Tacos: Atilla Barut startet in Stuttgart ein neues Unternehmen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Atilla Barut hat große Pläne: Mit Tactac Tacos will er dem Döner Konkurrenz machen. Mit den mexikanischen Tortillas haben seine gefüllten Teigfladen allerdings nichts zu tun. Die authentische Version gibt es im Pop-up-Shobu-Stand im Einkaufszentrum Gerber.















Der Taco von Atilla Barut bietet eine volle Ladung an Fast Food. Darin steckt alles, was eine Menge von Menschen mag: Pommes als Grundlage, darauf kommen Dönerfleisch, Hühnernuggets oder Falafel, ein bisschen Gemüse, eine Käsesoße, weitere Soßen und noch mehr Käse. Damit füllt er einen Yufkafladen, der getoastet wird. „In Frankreich ist es der Renner“, sagt der 31-Jährige, „so wie hier der Döner.“ Mit seiner neuen Kette Tactac Tacos will er die Deutschen jetzt auch auf den Geschmack bringen. In Untertürkheim hat er bereits ein Lokal eröffnet, in der Stuttgarter Innenstadt folgt bald das zweite. Aber auch die authentische Version des mexikanischen Streetfoods ist zunehmend in der Stadt zu haben.