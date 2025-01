Neuer Entsorger stellt eigene Behälter auf: Austausch der Gelben Tonnen im Kreis Esslingen – wo und wann es losgeht

1 Die neuen Gelben Tonnen des Entsorgers RMG stehen bereits parat. Foto: RMG GmbH

Es geht los: Alle Gelben Tonnen im Landkreis Esslingen werden in den kommenden Wochen Kommune für Kommune bis in den März hinein ausgetauscht – unabhängig davon, ob sie gefüllt sind oder leer und unabhängig davon, ob sie bereits registriert wurden oder nicht. Das teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) mit. Kreisweit müssen den Angaben zufolge weit über 50 000 Behälter ausgetauscht werden.

Grund dafür ist der Wechsel des Entsorgungsunternehmens: Über ein Jahrzehnt war die Firma Remondis für die Sammlung von Verpackungsabfällen aus Kunststoff und Metall im Kreis Esslingen zuständig, ab diesem Jahr übernimmt die RMG Rohrstoffmanagement GmbH aus Eltville am Rhein im Auftrag der Dualen Systeme Deutschland diese Aufgabe. Das Unternehmen hat den Zuschlag für den alle drei Jahre neu ausgeschriebenen Entsorgungsvertrag erhalten. Remondis zieht daher seine Tonnen ab, die RMG liefert neue Behälter. Beide Unternehmen haben den gleichen Subunternehmer mit dem Tonnentausch beauftragt.

Remondis sammelt im Kreis Esslingen seine Gelben Tonnen nun ein. Foto: Elke Hauptmann

Die konkreten Termine für 41 Städte und Kommunen im Kreis hat der AWB jetzt auf seiner Internetseite www.awb-esslingen.de veröffentlicht – in der Liste fehlen noch Altenriet, Großbettlingen und Neckartailfingen. Los geht es der Planung zufolge am 17. Januar in Baltmannsweiler und Lichtenwald, am 20. Januar folgen Bempflingen, Kohlberg und Altdorf. Der Tonnentausch findet nur an den an den im Abfallkalender aufgeführten Leerungstagen statt. Die Gelben Tonnen sollten auch nur zu diesen Terminen vors Haus gestellt werden, empfiehlt die RMG.

Kunden erkennen an einem grünen Aufkleber auf dem Tonnendeckel, ob ihre Tonne bereits für den Tausch angemeldet wurde. Registrierte Behälter werden direkt gegen eine neue Tonne ausgetauscht. Aber auch Gelbe Tonnen, die noch nicht mit einem grünen Punkt markiert sind, werden eingesammelt. Die RMG liefert in diesem Fall eigenen Angaben zufolge innerhalb von zwei Tagen eine neue Tonne. Die neuen Behälter werden an der linken Seite ein weißes Etikett mit der Standortadresse tragen. So kann man sehen, zu welchem Haushalt die Tonne gehört.

Die Firma Remondis bittet die Kreisbewohner um etwas Geduld, wenn es zu Verzögerungen bei der Aufstellung der neuen Gelben Tonne kommt. „Da es immer zu Verzögerungen aufgrund von Witterung, Fahrzeug- oder Personalausfall kommen kann, könnte es auch vorkommen, dass die Behälter etwas später aufgestellt werden“, teilt das bisher für die Sammlung verantwortliche Unternehmen mit. Sollte eine Woche nach Abzug der alten Gelben Tonne noch keine neue Tonne geliefert worden sein, sollten sich Betroffene an die RMG wenden.

Alle Fragen zu Gelben Tonnen und Säcken beantwortet die RMG Rohstoffmanagement unter der Hotline 0800 / 400 600 5, per Mail an Gelbe-Tonne.Esslingen@rmg-gmbh.de und online unter www.rmg-gmbh.de/gelber-sack/landkreis-esslingen