Neuer Entsorger seit Jahresbeginn: Warum im Kreis Esslingen einige Gelbe Tonnen nicht geleert werden

1 Vereinzelt sind im Esslinger Kreisgebiet Gelbe Säcke nicht abgeholt und Gelbe Tonnen nicht geleert worden. Foto: Elke Hauptmann

Seit Jahresbeginn ist im Kreis Esslingen ein neues Unternehmen für die Entsorgung von Verpackungsmüll aus Metall und Kunststoff zuständig. Die Leerung der Gelben Tonnen und die Sammlung der Gelben Säcke hat die Firma RMG Rohstoffmanagement aus dem hessischen Eltville am Rhein übernommen. Für sie ist das Kreisgebiet jedoch Neuland – und das macht sich bemerkbar.

Bewohner des Kirchheimer Stadtgebietes beispielsweise berichten, dass in einigen Straßenzügen die Abfuhr am ersten Termin des Jahres offenbar ausgefallen ist. Andere beklagen, dass in ihrer Straße einige Behälter geleert wurden, andere hingegen nicht – ungeachtet dessen, ob die Gelbe Tonne für den anstehenden Tausch bereits registriert ist oder nicht.

Touren werden nachgeholt

Im Kundenzentrum des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) des Landkreises Esslingen stehen in diesen Tagen auch wegen solcher Beschwerden die Telefone nicht still. Dabei ist der AWB für die Gelben Tonnen und Säcke nicht verantwortlich. Die Sammlung ist privatwirtschaftlich organisiert: Die RMG ist im Auftrag der Dualen Systeme Deutschland im Kreis Esslingen unterwegs, der Vertrag läuft bis Ende 2027.

Laut dem AWB-Geschäftsführer Michael Potthast ist die Firma RMG „mit voller Einsatzstärke unterwegs“. Er weiß jedoch: Durch Feiertagsverschiebungen, einem höheren Müllaufkommen nach den Feiertagen und „Anlaufschwierigkeiten durch noch fehlende Ortskenntnis“ sei es vereinzelt zu Problemen gekommen. „Hier ist das Unternehmen bemüht, die Tour oder einzelne Straßen meist am Folgetag nachzuholen.“

Hotline für Beschwerden

Bei Reklamationen sollte man sich laut Potthast direkt an die RMG wenden – entweder über die Hotlinenummer 0800 400 600 5 (Anrufe aus dem Festnetz sind kostenlos) oder per Mail an Gelbe-Tonne.Esslingen@rmg-gmbh.de. Das gelte auch für jene Haushalte, die keine Gelben Säcke erhalten hätten. An alle Haushalte im Kreis seien Ende Dezember je zwei Rollen verteilt worden. „Auch die Ausgabestellen wurden beliefert. Allerdings war die Nachfrage dieses Jahr deutlich höher als in den Vorjahren“, stellt Potthast fest. Die RMG habe jedoch genug Gelbe Säcke vorrätig, versichert er.

Tonnentausch wird vorbereitet

Das Unternehmen wird bis Ende März des Jahres im Landkreis auch rund 90 000 Gelbe Tonnen der Vorgängerfirmen gegen eigene Behälter austauschen. Die Aktion soll laut RMG Kommune für Kommune erfolgen. Den AWB erreichen diesbezüglich derzeit viele Anfragen, berichtet Potthast. Über das konkrete Prozedere wolle man in den nächsten Tagen informieren. „Soviel vorweg: Es werden auch nicht registrierte Tonnen getauscht, die Bürger müssen nichts weiter veranlassen“, kündigt er an.