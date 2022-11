1 Kühne Konstruktion: Leichtbau-Institut von Frei Otto in Vaihingen, erbaut 1966 Foto: ILEK, Stuttgart

Kompakt und gut zu lesen: Der Denkmal-Experte Christian Ottersbach stellt in seinem neuen Architekturführer Stuttgarts Kulturdenkmale vom Römerkastell bis zum Fernsehturm vor.















Goethe schrieb 1819 in einem Brief an Friedrich von Müller: „Man sieht nur, was man weiß.“ Ein Gemeinplatz mittlerweile und dennoch Richtschnur und Anlass für Bücher wie dieses: Bücher, die Kunstwerke erklären, in einen historischen, topologischen, ideengeschichtlichen Kontext einordnen und vielleicht auch bewerten und dem Rezipienten den Zugang zu den Kunst- und Baudenkmalen erleichtern oder erst ermöglichen.