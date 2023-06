Neuer Buchclub in Ostfildern-Kemnat

1 Die Stadt Ostfildern stellt für die Zusammenkünfte des von Julia Carta gegründeten Buchclubs den Treffpunkt Kemnat zur Verfügung. Foto: /Caroline Holowiecki

Julia Carta aus dem Ostfilderner Stadtteil Kemnat liest für ihr Leben gern – und hat kurzerhand einen öffentlichen Buchclub gegründet. Der hat bereits 16 Mitglieder. Die Stadt stellt einen Treffpunkt zur Verfügung.















Endlich mal wieder in aller Ruhe ein gutes Buch lesen. Viele Menschen nehmen sich das für die Ferien vor. Auch Julia Carta aus Ostfildern-Kemnat freut sich drauf. Allerdings darf`s bei ihr schon ein bisschen mehr sein. Während sich Otto Normalleser im Urlaub vielleicht durch einen Roman beißt, verschlingt sie in 14 Tagen Freizeit an die zehn Bücher. „Ich lese einfach wahnsinnig gern. Ich war schon als Kind eine Leseratte“, sagt sie. Pro Woche komme sie auf ein, zwei Werke – „außer es sind richtig dicke Schinken“. In Bibliotheken ist die 29-Jährige folglich Dauergast. Kein Wunder eigentlich, dass sie Germanistik, Italienisch und Französisch studiert hat.

Der Buchclub hat bereits 16 Mitglieder – fast ausschließlich Frauen

Eines nur hat Julia Carta lange Zeit vermisst: sich über das Gelesene austauschen zu können. „Lesen ist ein einsames Hobby“, sagt sie. Man bleibe nach der Lektüre allein mit seinen Gedanken. Einen Buchclub in der Nähe hat die Betreiberin eines Nachhilfebüros über soziale Netzwerke gesucht, fündig wurde sie aber nicht. Deswegen hat sie kurzerhand ihre eigene Lesegruppe gegründet. Und das Ganze kommt an. Dreimal haben sich die Literaturfans bislang getroffen. 16 bibliophile Mitglieder sind es, bunt gemischt von den Zwanzigern bis ins Rentenalter. Julia Carta hält die Mitstreiter per Whatsapp oder E-Mail auf dem Laufenden. Aktuell stehen fast ausschließlich Frauen auf ihrer Liste. Sie kommen aus Ostfildern und aus den Stuttgarter Filderbezirken.

Alle vier bis sechs Wochen kommen die Mitglieder sonntagabends in lockerer Runde zusammen und unterhalten sich darüber, wie sie ein zuvor festgelegtes Buch fanden. „Die Treffen sind nicht durchgetaktet, wir kommen einfach ins Gespräch“, sagt Julia Carta. Sie lacht auf. „Es gibt keine Hausaufgaben.“ Kosten entstehen nicht. Die Stadt Ostfildern hat sich ebenfalls insofern eingeklinkt, als sie den Treffpunkt Kemnat für das literarische Beisammensein zur Verfügung stellt, solange die Gruppe jedem offensteht.

Vor Ort können eigene Snacks gevespert oder auch Getränke gekauft werden. „Man kommt einfach dazu“, sagt die Initiatorin. Gelesen wird, was gefällt. Immer eine andere Person macht Vorschläge, was der nächste Schmöker sein könnte. Ein paar Dinge hat die Gemeinschaft allerdings festgelegt: kein Fantasy, kein Mord und Totschlag, keine Sachbücher und nichts, was allzu viel Hintergrundwissen benötigt. „Es soll unterhaltsam sein“, sagt Julia Carta.

Romane sollten jeweils als Taschenbuch erhältlich sein

Idealerweise sollten die Romane zudem nicht zu dick und als Taschenbuch erhältlich sein, damit es für die, die sich ein eigenes Exemplar kaufen wollen, nicht zu teuer wird. Gelesen wurden bereits „Das glückliche Geheimnis“ von Arno Geiger und „Alles ist möglich“ von Elizabeth Strout. Aktuell ist „Die Eleganz des Igels“ von Muriel Barbery dran. Angefangen hat Julia Carta damit noch nicht. Sie sagt aber auch: „Man muss sich nicht durchquälen.“ Wer beim Lesen erkenne, dass ihm der Stoff nicht liege, könne das Buch jederzeit weglegen. „Daraus entstehen die besten Gespräche.“

Der nächste Termin des Buchclubs ist am 18. Juni ab 18 Uhr im Treffpunkt Kemnat, Friedrichstraße 1. Gesprochen wird über „Die Eleganz des Igels“ von Muriel Barbery. Mehr Infos gibt es bei Julia Carta unter Telefon 01 57 / 52 89 33 12 oder per Mail an info@lernen-carta.de.