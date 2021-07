Neuer Belag in Wendlingen

Die Stadt Wendlingen legt ein einheitliches Material- und Gestaltungskonzept für die Albstraße und die Achse Bahnhof-Weberstraße-Marktplatz fest. Das Johannesforum gibt den Takt vor.

Wendlingen - Der langjährige Plan der Wendlinger Verwaltung, die Stadtmitte attraktiver zu machen, wird immer konkreter: In der jüngsten Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Technik und Umwelt (ATU) wurde nun einstimmig ein Material- und Gestaltungskonzept für den Bereich im Herzen von Wendlingen verabschiedet. „Konkret geht es uns hauptsächlich um die Festlegung der Oberflächen“, sagte Stadtbaumeister Axel Girod. Nötig geworden ist die Entscheidung wegen des Baufortschritts am neuen Johannesforum. Die dortigen Außenanlagen, die neu angelegt werden müssen, erstrecken sich auch über städtische Gehweg- und Parkplatzflächen an der Kreuzung Alb-, Neuffen- und Uracher Straße.