Neuer Automat in Köngen: Blumen und Gemüse aus dem „Bauernkühlschrank“

1 Links Gemüse, rechts Blumen, in der Mitte leckeres Eis – im „Farmers Fridge“ in Köngen werden Wünsche erfüllt. Foto: /Kerstin Dannath

In Köngen haben sich die Gärtnerei Schmauk und der Landwirtschaftsbetrieb Schumacher Gemüse zusammengetan – und bieten per Automat im „Farmers Fridge“ rund um die Uhr knackiges Gemüse, frische Blumensträuße und mehr an.











Seit einigen Wochen prangt „Farmers Fridge“ in großen Lettern an einem schmucken Holzgebäude direkt an der Landstraße zwischen Köngen und Denkendorf. Drei Automaten bieten dort erntefrisches Gemüse, Eier und Wurstwaren sowie bunte Blumensträuße und Eis an. Dahinter steckt eine ungewöhnliche Symbiose der Gärtnerei Schmauk und des Landwirtschaftsbetriebs Schumacher Gemüse.