Neuer Abfuhrbetrieb im Kreis Göppingen: Wer räumt die Gelben Säcke weg?

Feinkost-Stand Ragoßnig in Stuttgart „Hätte mir sonst das Herz gebrochen“ – der Markthalle treu in dritter Generation

Das Ehepaar Ragoßnig übergibt seinen Feinkost-Stand mit Obst und Gemüse an Tochter und Schwiegersohn. So geht es mit dem Unternehmen weiter, dass seit 1961 in der Markthalle in Stuttgart vertreten ist.