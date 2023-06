1 Polizeibeamte nahmen der Frau den Führerschein ab. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein 67 Jahre alter Mann aus dem Hohenlohekreis wähnt sein Auto gestohlen und alarmiert die Polizei. Kurz nachdem die Beamten bei dem Mann zu Hause angekommen waren, taucht dessen Frau plötzlich auf – samt Auto, Waffen und in betrunkenem Zustand.















Link kopiert

Mit 2,1 Promille und frischen Unfallspuren am Auto ihres Mannes ist eine Frau in der Nacht zum Mittwoch nach Hause gekommen. Der 67-Jährige aus Neuenstein (Hohenlohekreis) hatte die Polizei gerufen, weil er davon ausging, dass sein Wagen gestohlen wurde, wie eine Polizeisprecherin sagte. In dem Auto entdeckte die Polizei demnach später eine Langwaffe, mehrere Jagdmesser, Dolche und Einhandmesser. Die Hintergründe zu den Unfallspuren am Auto waren nach Angaben der Sprecherin zunächst nicht bekannt.

Kurz nachdem die Beamten dann am Zuhause des Ehepaares im Stadtteil Kirchensall ankamen, kehrte die 52-jährige Frau des ahnungslosen Mannes mit dem Auto zurück. Er hatte den Einsatzkräften gegenüber bereits angegeben, dass seine Frau die Autoschlüssel hätte und er nicht wüsste, wo sie sei. Als die Polizisten mit ihr über den Vorfall sprachen, stellten sie den Alkoholgeruch in ihrem Atem fest und ließen sie einmal ins Röhrchen pusten.

Für die Waffen in dem Auto lag laut Polizeiangaben eine waffenrechtliche Erlaubnis vor. Weil die Frau betrunken war, wurden sie aber beschlagnahmt. Die 52-Jährige musste ihren Führerschein abgeben und die Beamten zum Blutabnehmen begleiten.