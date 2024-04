Neue Zugverbindung ab Stuttgart: Mit dem ICE von Stuttgart nach Amsterdam

1 Der ICE startet in Stuttgart auch bald in Richtung Amsterdam. Foto: IMAGO/Arnulf/ Hettrich

Von Ende des Jahres an soll es umsteigefrei mit dem ICE von Stuttgart in die niederländische Metropole Amsterdam gehen. Zuletzt hatte die EU bemängelt, dass es trotz massiver Investitionen in neue Strecken zu wenige grenzüberschreitende Hochgeschwindigkeitsverbindungen gebe.











Die Zahl internationaler Zugverbindungen ab Stuttgart wächst. Die Niederländischen Staatsbahnen (NS) kündigen nun an, von Ende 2024 an eine neue tägliche Direktverbindung von Amsterdam nach München einrichten zu wollen, die auch in Stuttgart Halt macht. „Der Zug fährt über Utrecht, Arnheim, den Frankfurter Flughafen und Stuttgart und nutzt größtenteils das deutsche Hochgeschwindigkeitsnetz“, heißt es bei der Eisenbahngesellschaft aus dem Nachbarland.