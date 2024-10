Neue Weststadt in Esslingen: Warum ein Wasserstoffauto nicht Gas geben kann

1 Bleibt weiterhin der Hochschule Esslingen vorbehalten: das im September 2023 präsentierte Wasserstoff-Auto . Foto: Roberto Bulgrin

„Freie Fahrt für das neue Wasserstoff-Auto“ hatte es im September 2023 geheißen. Das Fahrzeug sollte in einem Carsharing-Modell in der Neuen Weststadt in Esslingen zum Einsatz kommen. Doch es wurde ausgebremst.











Parkplatzsuche in Esslingen – das kann dauern. Doch dass das Finden eines geeigneten Stellplatzes über ein Jahr in Anspruch nehmen kann – das ist eher ungewöhnlich. Aber für das mit Wasserstoff betriebene Auto, das in einem Carsharing-Modell in der Neuen Weststadt eingesetzt werden sollte, wurde noch keine geeignete Bleibe in dem klimaneutralen Stadtquartier am Rande der Altstadt gefunden.