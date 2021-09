1 Das Informationszentrum zur „Neuen Weststadt“ ist zwar eröffnet – aber noch nicht dauerhaft für Besucher geöffnet. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen - Farbe auf dem sonst so grauen Bahnhofvorplatz: Ein neues Informationszentrum soll den Bürgerinnen und Bürgern das Esslinger Vorzeigeprojekt näher bringen. Es unterbricht zugleich in leuchtendem Gelb die zuletzt so viel gescholtene Tristesse am Eingangstor zur Stadt. In nur wenigen Tagen wurde der sogenannte „Infospace“ für das Klimaneutrale Stadtquartier im Westen aufgebaut und nun vom scheidenden Oberbürgermeister Jürgen Zieger (SPD) und Gästen eröffnet. Sogar das öffentlich-rechtliche Fernsehen war gekommen, um sich über das Potenzial, welches das im neuen Quartier entwickelte Energieversorgungskonzept mit grünem Wasserstoff birgt, ein Bild zu machen. Das Informationszentrum bot die passende Kulisse: Die Bauweise und Innenausstattung ist nachhaltig und ansprechend modern, die Ausstellung pfiffig und nicht überfrachtet – und dank der Verwendung von Holz in der Fassade und der Aufstellung von Kräuterkübeln macht das Bauwerk den Bahnhofvorplatz beinahe wohnlich. Allerdings: Zunächst ist der Infospace gar nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich.