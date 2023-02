Neue Weberei in Wernau

1 David und Svenja Heidelberg im „Amphitheater“ der Neuen Weberei, das für Veranstaltungen genutzt werden kann. Foto:

Im Wernauer Gewerbegebiet Brühl stand ein früheres Industriegebäude leer. Ein Softwareunternehmen haucht ihm nun mit einem ungewöhnlichen Konzept neues Leben ein. Nicht nur eigene Mitarbeiter können die Arbeitsplätze in der Neuen Weberei nutzen.















Textilien sind in der Neuen Weberei in der Wernauer Borsigstraße noch nie hergestellt worden. Der Name der ehemaligen Fabrikhalle leitet sich von den Initialen des Slogans „Work. Eat. Bike“ ab, von den Netzwerken die man hier knüpfen kann und von den verschiedenen Aspekten, die im Konzept verwoben sind, erklären die Erfinder der Location. Arbeit, Essen und Fahrräder haben hier ihren Platz. Das hat sich Schritt für Schritt entwickelt.