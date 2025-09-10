Neue Vorsorge für Kinder: Zahnarztbesuch kommt jetzt ins gelbe U-Heft

Zahnarztbesuch kommt jetzt ins gelbe U-Heft

1 Kinder sollten möglichst alle sechs Monate zum Zahnarzt zur Kontrolle. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Ab Januar 2026 werden die Ergebnisse der zahnärztlichen Früherkennung im gelben Untersuchungsheft vermerkt. Eine Zahnärztin erklärt, was Eltern beachten sollten.











Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr können Kinder sechs kostenfreie zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen nutzen. Dass diese nun auch im gelben U-Heft vermerkt werden sollen, ist wichtig, heißt es seitens des Informationszentrums für Zahn- und Mundgesundheit Baden-Württemberg: „Wer diese Termine nutzt, kann bei seinem Kind spätere Eingriffe an den Zähnen verhindern“, sagt die Zahnärztin Jutta Vischer, Vorsitzende des Ausschuss für Präventive Zahnmedizin und Mundgesundheit der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg.