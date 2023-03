1 Das berühmte Matterhorn wird künftig nicht mehr auf den Toblerone-Verpackungen zu sehen sein. Foto: Venus - stock.adobe.com/Venus Kaewyoo

Seit mehr als 50 Jahren prangt das Matterhorn auf der Toblerone-Verpackung. Warum es jetzt verschwindet.















Toblerone, vor mehr als 100 Jahren in der Schweiz erfunden und bisher auch dort produziert, besteht aus Schokoladengipfeln. Was passt da besser auf die Verpackung als das berühmte Matterhorn? Doch damit ist Schluss, denn Toblerone ändert das Logo auf der Verpackung.

Nicht ganz freiwillig. Hintergrund ist, dass der Mutterkonzern Mondelez die Schokolade künftig nicht mehr nur im schweizerischen Bern, sondern auch in der Slowakei produziert und deshalb das Schweizer Nationalsymbol nicht mehr auf der Verpackung nutzen darf. Das schreibt die so genannte Swissness-Regelung vor, wie eine Mondelez-Sprecherin auf Anfrage bestätigt. Darin ist geregelt, wer Produkte mit Schweizer Symbolen beziehungsweise Nationalsymbolen bewerben darf.

Neues Logo, doch ein Berg bleibt

„Aus rechtlichen Gründen müssen wir unsere Verpackung an die Swissness-Gesetzgebung anpassen“, sagt die Mondelez-Sprecherin. Auf einen Berg will man offenbar nicht ganz verzichten. Die Neugestaltung der Verpackung führe ein „modernisiertes und gestrafftes Berg-Logo ein, das mit der geometrischen und dreieckigen Ästhetik übereinstimmt“. Statt „aus der Schweiz“ ist auf den neuen Verpackungen „hergestellt in“ zu lesen, die nach und nach in allen Märkten eingeführt werden.

Die Produktion außerhalb der Schweiz begründet Mondelez mit „einem erheblichen Wachstum“ bei Toblerone. Man stärke nicht nur den Produktionsstandort im schweizerischen Bern, sondern werde künftig auch in Bratislava (Slowakei) produzieren.

Toblerone ist weltweit eine der bekanntesten Schweizer Schokoladen. 1908 wurde sie von Theodor Tobler und und seinem Cousin Emil Baumann erfunden. Der Markenname Toblerone ist laut Unternehmen ein Wortspiel aus den Namen Tobler und Torrone, der italienischen Bezeichnung für Honig-Mandel-Nougat. Das Matterhorn prangt seit 1970 auf der Verpackung.