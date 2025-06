Neue Veranstaltungsreihe: Im Freilichtmuseum Beuren brodelt die „Gerüchteküche“

1 Das Freilichtmuseum Beuren lädt am Wochenende zu besonderen Mitmach-Aktionen ein. Foto: Freilichtmuseum Beuren

Missverständnisse, Halbwahrheiten, Fake News: Darum geht es am Samstag beim Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe im Freilichtmuseum Beuren (Kreis Esslingen).











Mit einer besonderen Premiere startet das Freilichtmuseum Beuren am Samstag, 14. Juni, 17 Uhr die neue Veranstaltungsreihe „Kultur am Schafstall“. Zum Auftakt erwartet das Publikum ein ungewöhnliches Erlebnis: „Talking about! Gerüchteküche“, ein interaktives Musiktheater der Gruppe Stage Divers(e) aus Esslingen gemeinsam mit der Neuen Hofkapelle Graz.

Was ist wahr – und was wurde nur falsch weitererzählt? Bei dieser Veranstaltung geht es mitten hinein in das, was die Menschen täglich bewegt: Missverständnisse, Halbwahrheiten, Fake News und die Macht von Gerüchten. Auf kreative und tiefsinnige Weise bringt das Stück auf die Bühne, wie Geschichten sich verändern, wenn sie weitergetragen werden – und was das über die Gesellschaft verrät.

Nicht nur Bühne, sondern auch ein soziales Experimentierfeld

Das Publikum wird Teil des Geschehens: Zwischen Schauspiel, Musik und spontanen Interventionen soll ein lebendiger Dialog entstehen. Dabei lassen sich die Akteure von den alten Sagen der olympischen Götter ebenso inspirieren wie von modernen Erzählungen, die man nur vom Hörensagen kennt. So wird der Außenbereich des Schafstalls aus Schlaitdorf nicht nur zur Bühne, sondern auch zum sozialen Experimentierfeld. Für Besucher, die zum Mitmach-Theater kommen, ist der Eintritt ins Freilichtmuseum ab 17 Uhr frei.

Das Wochenende steht im Zeichen der historischen Fotografie

An diesem Wochenende erwartet die Gäste noch eine weitere Attraktion im Beurener Museumsdorf: Am Samstag, 14. Juni, und Sonntag, 15. Juni, finden die jährlichen Fototage mit einem vielseitigen Programm rund um die Geschichte der Fotografie statt – von historischen Techniken bis zu kreativen Mitmachaktionen. Besucher, die in historischer Kleidung ins Museum kommen, erhalten freien Eintritt.